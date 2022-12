WK LIVE. Sterling terug naar Londen na gewelddadige overval thuis, vrouw en kinderen waren aanwezig

“Als ze er hier uitgaan, dan heeft Roberto Martínez een groot probleem”: Degryse en Mulder schatten het belang van Kroatië in voor de bondscoach

Alles of niets. Voor Roberto Martínez. Met of zonder Romelu Lukaku. De WK-match tegen Kroatië wordt een scharnierpunt voor de Rode Duivels. Marc Degryse en Jan Mulder blikken vooruit in Deviltime. “Martínez moet zijn beste speler laten renderen. Als we vandaag de echte De Bruyne niet te zien krijgen, dan maken we geen kans.”

