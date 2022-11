WK LIVE. Rode Duivels met het vliegtuig vertrokken richting Koeweit - Rugnummers bekend: Faes erft WK-nummer van Kompany

Rode DuivelsDeviltime! Gisteren verzamelden de Rode Duivels in Tubeke voor het WK in Qatar, vandaag trekken ze richting het Midden-Oosten. Met eerst een tussenstop in Koeweit voor de oefenwedstrijd tegen Egypte van vrijdag. Mis niets van het vertrek van de Duivels - in tekst én beeld - en het andere WK-nieuws in onderstaande liveblog!