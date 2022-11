WK LIVE. Roberto Martínez in aanloop naar match tegen Marokko: “Lukaku ligt voor op schema, maar ik denk niet dat hij morgen zal spelen”

• Rode Duivels winnen met hakken over de sloot tegen Canada

• Lukaku traint weer met de groep, maar Gilles De Bilde verwacht hem nog niet in de basis tegen Marokko

• Kevin De Bruyne: “Frustraties minder uiten is mijn werkpunt”

• Brazilië zet Servië opzij, Neymar geblesseerd naar de kant

• Nieuw record voor Cristiano Ronaldo, die als eerste scoort op 5 WK’s