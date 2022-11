WK LIVE. Neymar lokt Messi uit zijn tent: "Ik ga je verslaan en kampioen worden” - Lewandowski & co krijgen gezelschap van F-16s

Rode DuivelsDeviltime! Nieuwe dag in de voorbereiding van de Rode Duivels op het WK in Qatar! Onze nationale ploeg speelt straks tegen Egypte om 16u, een wedstrijd die u LIVE kunt bekijken bij VTM of HIER fase per fase op de voet kunt volgen. En ook de andere landen leven uiteraard toe naar de start van de wereldbeker. Mis geen enkel WK-nieuwtje in onderstaande liveblog!