WK LIVE. “N'Diaye (Anderlecht) in extremis opgeroepen voor Senegal” - Messi traint opnieuw niet, Ronaldo wel

Rode Duivels Koning Filip, met opvallende tattoo, steelt de show in héérlijk Rode Dui­vels-film­pje: “Kevin, je moet daar zijn!”

Hulp uit opvallende hoek. In een promofilmpje dat gedeeld werd op de Twitterpagina van de Rode Duivels is te zien hoe de nationale ploeg op training bezoek heeft gekregen van koning Filip, die zelfs wat aanwijzingen gaf aan Kevin De Bruyne en co. Een hilarische montage, waarin u de koning ziet zoals u hem nog nooit zag. Van een schriftje met zíjn opstelling tot zelfs een opvallende (valse) tattoo: het komt allemaal aan bod in bovenstaande video.

15 november