WK LIVE. Mishel vervoegt clan-Courtois in Dubai - Rode Duivels trainen vanavond laatste keer voor duel met Canada - Bekijk hier de voorbeschouwing op WK-dag

Deviltime! Terwijl het WK voetbal stilaan op volle toeren draait, bereiden de Rode Duivels zich voor op hun wedstrijd tegen Canada van morgen, al overheerste voorlopig de hetze rond de One Love-armband. Daarnaast is het uiteraard ook uitkijken naar nieuws van de andere landen. Mis geen enkel WK-nieuwtje in onderstaande liveblog!