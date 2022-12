WK LIVE. Mbappé traint niet mee bij Frankrijk, Di Maria maakt rentree bij Argentinië

Brengt het Ahmed bin Ali Stadium de Rode Duivels (in tegenstel­ling tot Marc Wilmots) opnieuw geluk?

De Rode Duivels strijden vanmiddag in een rechtstreeks duel met Kroatië om een plek in de achtste finales van het WK in Qatar. De arena is het Ahmed bin Ali Stadium, een tempel voor 40.000 man waar België dit WK al het nodige geluk kende. In elk geval meer dan Marc Wilmots in het verleden...

1 december