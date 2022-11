WK LIVE. Loïs Openda in buitenland getipt als mogelijke revelatie van het toernooi - Alphonso Davies blijft onzeker bij Canada

Het ene WK-evenement na het andere afgelast: “Als we als enige overblij­ven in de buurt, gaan we allicht wél volk hebben”

De Casino in Sint-Niklaas, de Kwint in Zonhoven en zelfs het officiële WK-fandorp in Vilvoorde: opnieuw hebben drie organisaties beslist om hun plannen rond de matchen van de Rode Duivels in Qatar te annuleren. Wat overblijft, zijn kleinere evenementen. “Als alles in de buurt afgelast wordt, kunnen wij misschien wél rekenen op een vol huis”, denken zij.

9:00