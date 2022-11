WK LIVE. Kijk binnen in het hotel van de Rode Duivels - Messi mist opnieuw training - Valk voorspelt winnaar openingsmatch

Rode Duivels Plots is daar Jason Denayer, maar weerzien met Rode Duivels is in principe van korte duur

Plots is hij daar. Een Duivel(tje) uit de doos van Roberto Martínez. Jason Denayer (27) traint mee met de Rode Duivels in Koeweit. Zijn aanwezigheid komt in eerste instantie door de onduidelijkheid omtrent Jan Vertonghen. Maar lang zal Denayers weerzien met de Duivels in principe niet zijn. Vrijdag mag hij normaal weer het vliegtuig op. Een schets van de situatie.

16 november