WK LIVE. Kevin De Bruyne: “Ik moet mijn frustraties minder uiten. Dat is een werkpunt”

HET DEBAT. Wat vindt u van de uitbrander waarmee Kevin De Bruyne de andere Duivels wak­kerschud­de?

Wat je ziet is wat je krijgt. Wegwerpgebaren, pittige discussies, een paar stevige verwijten. Kevin was gisteravond Kevin niet. Een vat vol frustraties die hij niet wegstak. De bondscoach kreeg er van langs, Toby Alderweireld zwaaide met een vingertje, maar De Bruyne beet van zich af. Discussies die hij in de armen van zijn kinderen vergat. Maar wat vindt u: was de manier waarop ‘KDB’ handelde, de juiste?

24 november