WK LIVE. Eriksen kondigt protestacties aan: “We doen wat we kunnen” - Neuer zal regenboogband dragen, ondanks risico op boete

KIJK. “De scheids­rech­ter is gewoon slecht” - Werden Duivels al snel penalty onthouden?

Voor veel scheidsrechters was dit altijd een penalty, maar niet voor de Koeweitse ref Shabab. Ondanks tussenkomst van de videoref. Radja Nainggolan, als analist in Deviltime: “De scheidsrechter is zwak.”

18 november