WK LIVE. De Bilde: “Eden Hazard voelt dat hij niet meer onaantastbaar is” - Meunier traint met masker

Rode DuivelsDeviltime! Nu de nationale competities aan een break toe zijn, is de laatste rechte lijn richting WK in Qatar ingezet. Vanmiddag verzamelden de Rode Duivels om 15u in Tubeke, een uurtje later schoven Eden Hazard (“Ik zou het begrijpen als Trossard de voorkeur krijgt”) en Wout Faes aan voor de eerste persconferentie. In de vooravond werd er een eerste keer getraind. Mis niets van de aankomst van de Duivels en het andere WK-nieuws in deze liveblog!