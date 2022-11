WK LIVE. Courtois vindt troost in armen van verloofde Mishel Gerzig - Kompany roept op om Rode Duivels te steunen

Onze chef voetbal merkt weinig stress bij Rode Duivels: “Maar ‘The Canada-ga­me’ wordt wel richtingge­vend, sfeer- en teneurbepa­lend”

Van stress ogenschijnlijk geen sprake in het Hilton Salwa Beach Resort bij onze Rode Duivels. En toch heeft België tegen Canada alles te verliezen in zijn openingsmatch van het WK voetbal in Qatar. “Je wil het niet gedroomd hebben dat je met het mes op de keel tegen Marokko en Kroatië moet”, stelt onze chef voetbal Niels Poissonnier. En dus is het kijken naar onze twee genieën.

23 november