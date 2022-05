Witsel wil nog drie jaar op topniveau voetballen en sluit België uit: “Nu nog niet terug naar Standard”

Rode DuivelsWaar ligt de toekomst van Axel Witsel (33)? Na vier jaar Borussia Dortmund werd zijn aflopende contract er niet meer verlengd. Een nieuwe club is er nog niet, wel weet de Rode Duivel dat hij nog drie jaar op topniveau wil blijven spelen. Om er dan snel aan toe te voegen: “België is dus geen optie.”

Een exotisch avontuur is dat ook niet. Witsel is papa van twee dochters (Maï-Li en Evy) en sinds vorig jaar ook van een zoon (Aydji) en ziet zich het liefst bij een Europese topclub. Geen China meer. Of geen Jupiler Pro League, ondanks dat hij in het verleden al gezegd heeft naar Standard terug te keren. “Maar nu nog niet. In mijn hoofd speel ik nog drie jaar op topniveau. Op het EK (dat van 2024 in Duitsland, nvdr) wil ik er dus zeker bij zijn.”

“Net zoals straks in Qatar natuurlijk. Dat gaat mijn keuze van club zeker beïnvloeden. Ik wil aan spelen toekomen. En ergens voor een mooi sportief project gaan. Marseille? Daar ga ik niets over zeggen. De beslissing zal pas de komende weken volgen.”

“Dat ik de komende Nations League-matchen moet aangrijpen om me te bewijzen voor een nieuwe club? Dat vind ik niet. Ik heb vier mooie jaren in Dortmund gekend. Het laatste seizoen, in mijn laatste contractjaar, was wat moeilijker. Maar uiteindelijk ben ik toch ook weer aan een veertigtal matchen gekomen.”

En of Witsel de mening deelt van Kevin De Bruyne, die de vier matchen in de Nations League veel te veel van het goede vindt? “Ik begrijp Kevin natuurlijk, maar die overvolle kalender is geen nieuw gegeven. We zijn nu hier, laat ons er in die matchen vol tegenaan gaan. Er worden vrijdag 40.000 supporters verwacht. Die kunnen en mogen we niet teleurstellen.”

