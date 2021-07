Witsel vol vertrouwen naar duel tegen Italië: “Wij hebben meer spelers die het verschil kunnen maken”

Voor Axel Witsel was het een race tegen de klok om fit te geraken voor het EK, maar om z'n fysieke paraatheid heeft de middenvelder naar eigen zeggen geen reden tot klagen. “Ik ben heel blij dat ik al drie matchen heb kunnen spelen", aldus Witsel op de persbabbel. “Het was natuurlijk zwaar, want ik had een fysieke achterstand. De tweede dag na de eerste match was zwaar, maar ik ben goed gerecupereerd. Ik voel me klaar voor Italië.”

“Of mijn snelle terugkeer een mirakel is? Nee, zo zou ik het niet noemen. Dit was het doel en daar zijn we in geslaagd. Ik heb de voorbije maanden keihard gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworden. De draad oppikken, vooral wat het ritme betreft, was niet evident. Maar ik ben blij dat het gelukt is.”

Niet stoppen met voetballen

Over de tegenstander dan. Italië maakte tijdens dit EK al veel indruk, misschien wel het meest van alle ploegen. “Jorginho, Verratti... Dat zijn gewoon zeer sterke spelers”, vertelt Witsel. “Italië heeft een zeer sterk middenveld, ze krijgen terecht lof. Toch denk ik dat wij meer spelers hebben die individueel het verschil kunnen maken, zij hebben vooral een zeer sterk geheel. We zullen moedig moeten zijn. Tegen Portugal zijn we de laatste twintig minuten gestopt met voetballen. We hebben toen enkel verdedigd. Dezelfde fout mogen we niet meer maken.”

Kevin De Bruyne en Eden Hazard vielen tegen Portugal geblesseerd uit. Geraken zij fit voor de kwartfinale? Witsel maakte ons niet veel wijzer. “De Bruyne en Hazard voelen zich al beter. We weten nog niet of ze zullen spelen, de bondscoach zal nu de beslissing nemen. Natuurlijk hopen we allemaal dat ze erbij zullen zijn. Maar de coach hakt de knoop door.”

