Wit-Rusland ontvangt Rode Duivels voor WK-kwalificatieduel in Kazan

Rode Duivels Fashionis­ta en influencer met eigen podcast over seks en relaties: Romelu Lukaku met Shani Jamilah gespot?

8 juli Een rustige vakantie zit er niet in voor Romelu Lukaku (28). Zo gaat dat met een voetballer van zijn niveau. Fotografen kiekten hem in Sardinië, in Porto Cervo, samen met meer dan waarschijnlijk Shani Jamilah (24), een Britse influencer die te boeken is als presentatrice voor events en er met twee vriendinnen ook een podcast over seks en relaties op nahoudt.