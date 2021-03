Wijken Duivels dinsdag uit naar de Bosuil of spelen ze toch gewoon weer in Leuven?

Rode DuivelsDe zoektocht van de voetbalbond naar een nieuwe locatie voor het WK-kwalificatieduel van dinsdag tegen Wit-Rusland na de kritiek op het mindere veld in OHL verloopt niet simpel. In de stadions van Brussel, Charleroi, KV Mechelen stuitte de bond op problemen of een njet van de UEFA. Mogelijk biedt de Bosuil soelaas, zoniet gaat de match toch in Leuven door.

Bondscoach Roberto Martinez bevestigde dat de Rode Duivels vragende partij waren om voor dinsdag een alternatief stadion met een betere grasmat te zoeken: “De groundsmen van Leuven hebben ongelooflijk werk geleverd om het veld in de staat te krijgen dat het was, maar je wil altijd de beste condities”, aldus Martinez: “Er is wel weinig tijd voor een andere oplossing en we hangen ook af van de UEFA die akkoord moet gaan. Als het niet lukt, blijven we in Leuven en moet het veld daar zo goed mogelijk herstellen van de match van woensdag.”

Volledig scherm Vertonghen in Leuven. © Photo News

De voetbalbond bekeek meerdere opties. Naar verluidt stuitte het Koning Boudewijnstadion in Brussel en het Lotto Park van Anderlecht op een njet: er was de vrees dat fans zouden opdagen, terwijl ook een nachtklok om 22u geldt. De match vervroegen was geen optie voor de UEFA. Het veld van Sporting Charleroi ligt er te zacht bij. Bij KV Mechelen was de lichtinstallatie niet helemaal conform de UEFA-norm.

De bond had ook contact met Antwerp over de Bosuil. Dat veld ligt er zeer goed bij, maar Antwerp en Franky Vercauteren moeten dan akkoord gaan hun trainingsplan op het hoofdveld te wijzigen. Voor de Bosuil zou het wel prestige betekenen om de Rode Duivels nog eens te ontvangen. De laatste interland in Antwerp dateert van 12 oktober 1988 tegen Brazilië (1-2), met twee goals van Geovani Silva en de aansluitingstreffer van Lei Clijsters.

“RAFC was wel bereid om de Rode Duivels op te vangen”, liet general manager Sven Jaeques gisterenavond namens Antwerp weten. “Er is nog niets beslist, maar ik heb begrepen dat een verhuis op dergelijke korte termijn quasi onmogelijk is.”

Volledig scherm © Photo News

