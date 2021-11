Wij kregen rondleiding in gloednieuw trainingscentrum Rode Duivels, CEO Peter Bossaert: “Deze generatie verdient een prijs”

“Wij kunnen geen blik met topspelers opentrekken”

Over de Rode Duivels is Bossaert duidelijk: “De vaststelling van de voorbije drie jaren is dat onze topspelers nooit samen in topvorm geweest. We hebben veel matchen zonder De Bruyne gespeeld, en ook veel zonder Eden Hazard. Terwijl we ze allemaal nodig hebben om een titel te pakken. Net als je Clijsters of Henin nodig had om een grand slam te winnen. Het zijn uitzonderlijke spelers, en die hebben wij nodig.”

Bossaert begrijpt de uitspraak van Kevin De Bruyne, die zei dat we ‘maar’ België zijn. “In ons land kan je niet zomaar een blik topspelers opentrekken die hetzelfde niveau halen. Ik ben wel optimistisch op lange termijn. Wat ons frustreert, is het niet-halen van een titel. Dat wordt een queeste van de volgende jaren.”

“Martínez is de man op de juiste plaats”

En de Rode Duivels, die zullen gecoacht blijven worden door Roberto Martínez, als het van Bossaert afhangt. “Als ik niet zou denken dat Martínez de geknipte coach, dan was hij er niet meer. Wij hebben het volledige vertrouwen in Roberto. Dat hoef ik zelfs niet uit te spreken. Zoals ze vaak gebeurt in het voetbal: centimeters beslissen over winst of verlies. Ik moet het hoofd koel houden. Die paar centimeters maken niet het verschil om met een andere coach te gaan werken."

“Verwachten moeilijke periode voor Belgisch voetbal”

De zaak Propere Handen krijgt stilaan z’n sluitstuk. Volgens Bossaert zal de uitkomst van dat onderzoek het Belgische voetbal in een donkere periode storten. “We zijn burgerlijke partij en we hebben inzage gekregen in het dossier. Wij verwachten dat er een moeilijke tijd aankomt voor het Belgische profvoetbal. Ja, ik houd mijn hart vast. Maar elke crisis is een opportuniteit om nadien beter te doen. Laat ons afwachten. Het is een groot dossier. Voor elke partij zullen er verrassingen in het dossier zitten. We zullen zien welke lessen we daaruit moeten trekken.”

Lees ook: