Wie zijn Al-Dakhil, Deman en Bodart? De nieuwe opvallende namen bij de Rode Duivels voorgesteld

KIJK. Domenico Tedesco maakt zijn selectie bekend

Verraste blikken toen Tedesco zijn selectie bekend maakte voor de EK-kwalificatieduels tegen Oostenrijk en Estland. Mike Trésor profiteert van de afwezigheden en is er voor het eerst bij. Maar het zijn vooral de namen van Al-Dakhil, Deman en Bodart die voor verbazing zorgen. Al komen hun selecties niet zomaar uit de lucht gevallen. Maak kennis met deze drie verrassende nieuwkomers.

Ameen Al-Dakhil

Al-Dakhil groeide op in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waardoor hij ook kon kiezen voor de Irakese nationale ploeg. Toen de tweede Golfoorlog losbarstte in 2003, was Al-Dakhil amper één jaar oud. Vier jaar later beslisten zijn ouders om te verhuizen naar België. De oma van Al-Dakhil is afkomstig uit Hoeleden, dus de familie kon daar op zoek gaan naar een betere toekomst.

Volledig scherm © Photo News

Veel klasgenoten van Al-Dakhil speelden bij het lokale Sporta Hoeleden, waar ook zijn voetbalcarrière zou starten. Het jonge talent maakte meteen indruk en via Hoegaarden en Tienen kwam hij terecht bij Anderlecht. Al-Dakhil speelde toen nog in de spits en scoorde vaak, maar mocht niet blijven. Standard pikte hem in 2016 op en schoolde hem om tot verdediger.

Volledig scherm Al-Dakhil toont trots het truitje van Standard na de ondertekening van zijn tweede contract bij de Rouches. © Instagram

Mbaye Leye gaf Al-Dakhil veel kansen, maar na een paar mindere prestaties werd hij aan de kant geschoven en begin 2022 naar Sint-Truiden gestuurd om de Edmilson-schuld af te kopen. In Limburg ontwikkelde Al-Dakhil zich verder en dat is Vincent Kompany niet ontgaan. De ex-coach van Anderlecht haalde Al Dakhil vijf maanden geleden naar Burnley voor drieënhalve seizoenen. Daar maakte hij dus indruk op bondscoach Domenico Tedesco. “Omdat we Zeno Debast toernooiervaring willen laten opdoen bij de beloften, hebben we hem erbij genomen. Ik wil hem leren kennen en aan het werk zien bij de Duivels. Hij heeft een interessant profiel”, aldus Tedesco.

Olivier Deman

Een Cercle-speler bij de Rode Duivels. Een unieke prestatie op zich voor Olivier Deman. De 23-jarige flankspeler startte zijn carrière bij de jeugd van Knokke, maar al snel werd hij opgepikt door Cercle Brugge. Even later verkaste Deman naar gebuur Club Brugge, om vier jaar later terug thuis te komen bij Cercle. Zijn debuut op het allerhoogste niveau vierde Deman op 3 februari 2021 in een bekerwedstrijd tegen OH Leuven.

Volledig scherm © BELGA

Met dank aan interim-trainer Jimmy De Wulf. Hij sprong tijdelijk in na het ontslag van Paul Clement. De Engelse trainer zag het potentieel van Deman al, maar liet hem nooit spelen. Clements voorganger Bernd Storck geloofde al helemaal niet in hem. Jimmy De Wulf wél, omdat Deman, één van zijn poulains was bij de beloften. Een goede gok, de aanvaller deed het prima en Cercle plaatste zich voor de volgende ronde tegen Oostende, waarin de 23-jarige Antwerpenaar zelfs trefzeker was.

KIJK. Olivier Deman reageert op zijn selectie

Yves Vanderhaeghe nam over van De Wulf en gaf Deman - die zich profileerde als een talentvolle spits - veel kansen. Na het seizoen pikte Jacky Mathijssen hem op bij de nationale U19. Na het ontslag van Vanderhaeghe, kwam Deman terecht onder de vleugels van de Oostenrijker Dominik Thalhammer. Daar werkte de jonge Antwerpenaar op zijn vermogen, intensiteit en kracht. Inmiddels Deman door zijn huidige coach Miron Muslic omgevormd tot wingback. Na een succesvol seizoen mag Deman zich nu opmaken voor een week met de beste spelers van België.

Arnaud Bodart

Arnaud Bodart zal wel een belletje doen rinkelen bij de meeste voetbalfans. Een selectie die te verwachten was. In de Waalse krant La Dernière Heure gaf Bodart al aan dat de nieuwe keeperstrainer hem al eens kwam opzoeken op het trainingscentrum van Standard. Na het afscheid van Mignolet, de situatie van Thomas Kaminski - die op de bank beland is bij zijn club Blackburn Rovers -, de blessure van Koen Casteels en de selectie van Vandevoordt voor het EK met de Jonge Duivels, is Bodarts selectie niet helemaal onverwacht.

Volledig scherm © Photo News

Het is niet de eerste selectie voor de familie Bodart. Nonkel Gilbert Bodart was meer dan tien jaar lang de nummer één van Standard en kreeg zo regelmatig een selectie voor de Rode Duivels. Daar stond hij wel in de schaduw van doelmannen Jean-Marie Pfaff en Michel Preud’homme.

Arnaud Bodart komt al heel zijn leven uit voor dezelfde club waar nonkel Gilbert furore maakte: Standard. De doelman doorliep er alle jeugdreeksen en maakte zijn debuut bij de eerste ploeg in mei 2017 in play-off 2. Standard had er toen een moeilijk seizoen opzitten en had niets meer te verliezen. Resultaat: een beloning voor het harde werk van Bodart bij de jeugd. Onder de Portugese coach Ricardo Sa Pinto, verdween Bodart opnieuw van de radar. Guillermo Ochoa en Jean-François Gillet waren toen de absolute nummer één en twee op Sclessin.

Volledig scherm © Photo News

Na enkele jaren als derde keeper, werd Bodart plots beloond door Michel Preud’homme. Na het vertrek van Ochoa en het afscheid van Gillet, verkoos Preud’homme Bodart voor Milinkovic-Savic. Het seizoen ‘19-‘20 was een topseizoen voor de Rouches, waar ze meespeelden voor de titel. Drie jaar later krijgt de trotse nummer één nu zijn kans bij de nationale ploeg.