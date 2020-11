Wie speelt er morgen in nieuw experiment tegen Zwitserland? Dit is hoe de kaarten momenteel liggen

Bondscoach Roberto Martínez bevestigde eerder op de avond dat hij morgen tegen Zwitserland opnieuw aan het experimenteren gaat. VTM-journalist Jarno Bertho, die vanavond een stuk van de training van onze Duivels kon volgen in Tubeke, licht alvast een tipje van de sluier. “Verwacht opnieuw Simon Mignolet in doel. Er waren ook maar zeventien veldspelers op training, onder wie weinig centrumverdedigers, dus verwacht zeker opnieuw Bornauw en Mechele centraal achterin. En misschien ook Hannes Delcroix - vanochtend ook opgeroepen. En voor de rest is elke positie wel dubbel bezet met deze jonge gasten. ‘t Is vooral ook uitkijken naar het debuut van Charles De Ketelaere, want ook dat komt er zo goed als zeker.”