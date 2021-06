Wie is Romelu Lukaku privé? De meest discrete voetballer ter wereld: lief, zorgzaam en gul, maar vergeten doet hij niet

Rode DuivelsIn ‘DevilTime’ verklaart Romelu Lukaku (28) het muurtje rondom hem als volgt: “Privé is het enige wat we hebben. Het kleine ding dat we willen beschermen, laat dat voor ons.” Hij heeft mensen in dienst die over zijn imago waken, maar aan de wereldtop heeft een spits bal en leven beter leren afschermen. Gluurt u even mee, achter die muur.