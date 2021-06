Welke Rode Duivel liep het meest en wie trok de snelste sprint? De cijfers achter de zege tegen Kroatië

Rode Duivels Hoopgevend: Eden Hazard trekt fameus sprintje en vloert Carrasco nog bijna, ook Witsel doet mee

6 juni Eden Hazard zagen we deze avond 10 minuten in actie. Op Axel Witsel is het echter nog even wachten - het is zelfs nog maar de vraag óf hij wel meekan naar het EK. Bemoedigend was alvast het sprintduel van beide heren vanochtend.