Weg met de VAR, feesten met Fellaini en niet Umtiti, maar wel Lukaku die scoort: de wensen van Eden Hazard nu hij 30 is

Rode DuivelsHet afschaffen van de VAR, de 0-1 van Lukaku in plaats van de 1-0 van Umtiti en Juan Ramón Riquelme: Eden Hazard werd gisteren 30 en naar aanleiding van die mijlpaal gaf de flankaanvaller van Real Madrid en de Rode Duivels bij RTBF een verjaardagsinterview zoals alleen hij dat kan geven. Al was hij bij momenten ook serieus. “Als de blessures zich opstapelen, ben ik op mijn 35ste geen voetballer meer.”

Bij wijze van cadeautje mocht de flankaanvaller van Real Madrid een eigenschap kiezen van zowel Lionel Messi, Cristiano Ronaldo als Zinedine Zidane. “Zijn linkervoet", riposteerde hij wanneer de Argentijnse sterspeler van FC Barcelona ter sprake kwam. Wat zijn Portugese voorganger bij Real Madrid betreft, is hij toch vooral jaloers op diens “honger”. “Hij wil altijd winnen, prijzen pakken en scoren", aldus Hazard. Waarna die dus ook een eigenschap van zijn coach mocht kiezen. “Zijn klasse. Al heb ik ook klasse, toch? Maar hij heeft er in elk geval meer dan ik.”

Volledig scherm Eden Hazard met Zinedine Zidane. © REUTERS

Mocht Hazard de kans krijgen om terug in de tijd te reizen om met één specifieke speler samen te werken, dan was het antwoord van de aanvoerder van de Rode Duivels toch ietwat verrassend. Geen Pelé of Maradona, maar wel... Juan Ramón Riquelme. “Had ik nog niet mogen samenwerken met Zidane of Thierry Henry, dan had ik ongetwijfeld die twee genoemd. Maar een speler die ik nog nooit kruiste, is Riquelme. Ik zag ál zijn video’s toen ik jonger was. Ja, ik zou hem graag eens hebben tegengekomen op het veld, of ik had graag eens met hem gepraat. Dat zou schitterend zijn!”

Quote 2018, halve finale van het WK tegen Frankrijk. De kopbal van Umtiti gaat niet binnen, waarna Romelu er op de counter 1-0 van maakt. We winnen en ciao... We gaan naar de finale! Eden Hazard over dé match waarvan hij het verloop meteen zou veranderen

Gevraagd naar welke spelregel Hazard meteen zou wijzigen mocht hij daar de kans toe krijgen, was hij stellig. “Ik zou de VAR afvoeren”, klonk het. “Het neemt zoveel fun weg van het voetbal, zo veel emoties. We scoren, maar dan moeten we ons nog afvragen of het feest ook effectief kan doorgaan. Akkoord, dankzij het systeem zijn er wel al heel wat foute beslissingen rechtgezet, maar is die onrechtvaardigheid niet juist het mooie aan het voetbal? Dus zonder twijfel: vaarwel, VAR!”

En wat als hij het verloop van één match die hij ooit speelde kon veranderen? “Simpel. 2018, halve finale van het WK tegen Frankrijk. De kopbal van Umtiti gaat niet binnen, waarna Romelu er op de counter 1-0 van maakt. We winnen en ciao... We gaan naar de finale!”

Volledig scherm Het moment waarop Umtiti de WK-droom van onze Rode Duivels aan diggelen kopte. © Photo News

Sinds Hazard neerstreek in Madrid, werd hij vooral geplaagd door ettelijke blessures. Hij wil dan ook niet gezegd hebben dat hij op zijn 35ste nog steeds profvoetballer is. “Min contract loopt af wanneer ik 33 ben. We zullen zien wat mijn lichaam zegt,maar als de blessures zich opstapelen ben ik op mijn 35ste geen voetballer meer. Ik wil vooral plezier hebben, en hoe ouder je wordt, hoe meer plezier je wil hebben, toch? Dat is alvast wat ik wil. Ik zal altijd in het voetbal blijven, maar misschien niet op het hoogste niveau.”

‘t Werd natuurlijk een atypische verjaardag door het coronavirus, maar mocht Hazard zich kunnen laten omringen naar keuze voor z’n feestje, was dat alleszins vooral door voetballers geweest. “Wie me zou mogen verrassen? Iemand die ik goed ken, en die ik al een hele poos niet meer gezien heb. Ik zou zeggen, Marouane Fellaini! Voor de rest, (...) laat ons zeggen Christian Benteke en Thibaut Courtois, want ook zij houden van feesten. Dat ik hier drie landgenoten koos? Dat zij dan maar zo...”