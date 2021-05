Wedstrijden van Rode Duivels tot en met 2026 op VTM te bekijken

Het gaat om alle kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap van 2024 (UEFA EURO 2024) en de Europese kwalificatiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten (FIFA WORLD CUP 2026). Naast deze beslissende matchen zitten in de overeenkomst ook de vriendschappelijke duels van de Rode Duivels van diezelfde periode en de rechten op de ‘UEFA Nations League’, waarin België het zal opnemen tegen de grootste Europese voetballanden.

“Binnen DPG Media blijven we hard inzetten op sport en zeker op live sportwedstrijden”, zegt Michiel Ameloot, hoofdredacteur VTM NIEUWS en Sport. “Zowel op darts en grote wielerklassiekers zoals Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije, als op voetbal met de UEFA Champions League en de Croky Cup. We zijn daarom ook enorm blij dat we tot en met 2026 de wedstrijden van onze nationale trots verder aan de voetbalfans mogen aanbieden bij VTM en op HLN.be.”