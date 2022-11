WEDSTRIJD. Wat weet jij over de Rode Duivels? Win een van de drie gesigneerde exemplaren van De Grote Encyclopedie van de Rode Duivels

De geschiedenis van de Belgische nationale ploeg is gebundeld in een 432 pagina’s dik en 2384 gram wegend boek, waarin alle info over 818 interlands tussen 1 mei 1904 (België-Frankrijk) en 14 juni 2022 (Polen-België) en 714 internationals van Ferdinand Adams tot Alphonse Wright is gebundeld. De Grote Encyclopedie van de Rode Duivels, van de hand van Geert Lambaerts en Dominique Paquet, is een uitgave van Borgerhoff & Lamberigts en Kennes Editions in samenwerking met de Belgische voetbalbond. Onze redactie mag drie door onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder gesigneerde exemplaren weggeven, die u kan winnen via onderstaande wedstrijd.