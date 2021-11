“We moeten deze generatie meer appreciëren”: bondscoach Martínez vindt dat we verder moeten kijken dan de lege prijzenkast van Rode Duivels

Rode DuivelsRoberto Martínez kreeg al meermaals het verwijt te conservatief te zijn in de selectiekeuze. Maar voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijden treedt hij uit zijn comfortzone . In een gesprek met Gilles De Bilde voor VTM Nieuws vertelt de bondscoach over die geleidelijke vernieuwing, maar ook over de huidige ‘Gouden Generatie’ die nog maar één kans heeft om een trofee te pakken. “Deze generatie staat of valt niet met zilverwerk. We moeten deze ploeg meer appreciëren.”

Martínez moet voor deze interlandbreak verplicht enkele - voor het grote publiek - minder bekende namen oproepen wegens de blessures van onder anderen Lukaku en Batshuayi. Vanzeir en Faes kregen een selectie in de bus. Het was een interessante oefening voor de bondscoach, die vaak kritiek krijgt over zijn conservatieve keuzes. “Ik moet een team creëren van talentvolle spelers die toegewijd zijn aan de Rode Duivels. We hebben een achttal spelers die bijna 100 caps hebben. Dat is uniek. Anderzijds hebben 24 spelers hun debuut gemaakt sinds ik hier ben. Ik ben tevreden met de balans. We moeten niet veranderen om te veranderen. We kunnen veel matchen spelen, wat ervoor zorgt dat ook de jongeren hun kans krijgen. Het gaat ook niet enkel om de beslissing van de coach. De verschillende generaties moeten concurreren met elkaar. Voétbal beslist wie er speelt. Zo heeft Doku zich bewezen en mocht hij meteen spelen en krijgt ook Vanzeir een kans na het mooie verhaal bij Union.”

“Deze generatie staat of valt niet met prijzen”

Over generaties gesproken: de huidige ‘Gouden Generatie’ pakte nog geen prijs. Martínez kijkt verder. “Deze generatie heeft het voetbal in België veranderd”, zegt hij. “Ze hebben nog twaalf maanden tot het volgende toernooi. We moeten deze ploeg meer appreciëren. Wat ze ons heeft gegeven, is gewoon uniek. Wat er ook gebeurt - prijzen of niet - zal daar niets aan veranderen. Het is moeilijk om een nationale ploeg te vinden met zoveel spelers met meer dan 100 caps die zo lang nummer één ter wereld is. Deze generatie staat of valt niet met zilverwerk. Zij hebben ons getoond dat we kunnen wedijveren met de beste landen ter wereld. Waarom zouden we dat op het WK in Qatar ook niet kunnen? Dit is een fantastische periode voor het Belgische voetbal.”

“We kunnen het niet veroorloven één talent te missen”

Kevin De Bruyne vertelde na de kleine finale tegen Italië in de Nations League dat we “‘maar’ België zijn”. “Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, dat hebben wij niet”, klonk het. Martínez begrijpt de uitspraken van ‘KDB’. “Er zijn verschillende aspecten die onze nationale ploeg uniek maken. We vertegenwoordigen een land van 11 miljoen mensen. We kunnen het niet veroorloven één talent te missen. Deze spelers hebben iets neergezet dat ongezien is voor België. Maar wij hebben geen 100 of 200 spelers van hetzelfde niveau. We moeten op een andere manier werken. Het talent begeleiden en koesteren. Wij moeten anders werken dan andere grote voetbalnaties. Dat is de realiteit. Maar we hoorden thuis op de Nations League Finals - de vier beste teams van Europa. Dat we niet gewonnen hebben, mag niet gezien worden als een mislukking”, besluit de bondscoach.