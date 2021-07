“We hebben hem ermee uitgelachen”: Italianen kijken anders terug naar vreemd staaltje ‘commedia dell'arte’ van Immobile tegen Rode Duivels

Het was het opvallendste beeld uit België-Italië. In de opbouw naar de 0-1 van Nicolò Barella ging Ciro Immobile neer na vermeend contact met Jan Vertonghen neer in de zestien. Een schwalbe, liet Thomas Vermaelen duidelijk blijken met een wegwerpgebaar. De Italiaan bleef kronkelend van de pijn op het gras liggen, maar z’n ploegmaats speelden verder.

In België was nagenoeg iedereen het erover eens: de geste van Immobile was geen schoolvoorbeeld van fair play. Maar in Italië kijken ze er toch anders naar, zo bleek vandaag tijdens de persconferentie van Leonardo Bonucci. De verdediger van Juventus had het even over het staaltje ‘commedia dell’arte’ van z’n landgenoot.