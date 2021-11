Wat wordt het in Qatar? “Ik schat Frankrijk en Brazilië hoger in, België is outsider”

Na de Rode Duivels mag ook Oranje - uiteindelijk nog ternauwerdood - naar het WK 2022. “Ik schat ons toch nog ietsje hoger in dan Nederland”, vindt Degryse. “Maar het is duidelijk dat we naar Qatar trekken louter als outsider en niet meer als favoriet. Zeker als niet iedereen fit is, zoals op het jongste EK met Eden en Kevin. Op zich hoeft dat statuut van outsider niet slecht te zijn - die rol is beter voor ons.” Ook Jan Mulder ziet in deze Duivels geen favoriet. “Ik schat Frankrijk hoger in, zelfs Brazilië ook.”