Wat wil u weten over België-Oostenrijk? Stel hier uw vragen aan Jan Mulder en Marc Degryse

Waarom topclubs als Barcelona en Atlético ondanks zijn leeftijd blijven hengelen achter Carrasco

Yannick Carrasco (29) was in maart onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco zonder meer twee keer titularis. Xavi wil hem graag bij Barcelona. Carrasco is nog altijd hoog gewaardeerd in het internationale topvoetbal. Maar in België blijft hij veelal onderbelicht — een vergeten vedette.