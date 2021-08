Wat mogen we verwachten van Rode Duivels-selectie? Geen grote verrassingen, wel youngsters die kansen krijgen

Hoeveel forfaits?

Foket

Meunier liep een coronabesmetting op en speelde voorlopig nog geen minuut dit seizoen. Castagne zat maandagavond negentig minuten op de bank bij Leicester met een masker na de horrorblessure die hij opliep op het EK. Zijn zij honderd procent klaar? Dat Thomas Foket – hij speelt wél bij Reims – erbij is, lijkt in dat opzicht een zekerheid.

De bondscoach zal om klokslag 12 uur in principe een ruime kern bekendmaken in Tubeke.

Want in oktober wacht de Final Four in de Nations League. Wie is er nu al klaar om ‘de oudjes’ uit de ploeg te spelen?