Wat is de meerwaarde van Henry? “Thierry kan zelfs de beste spelers dat ene tikje beter maken”

Familiegeluk. Of tenminste het gebrek daaraan. Dat was de voornaamste reden waarom Thierry Henry CF Montréal in februari verliet. “Ik mis mijn kinderen te erg”, klonk het toen. Diezelfde woorden waren van toepassing op Henry en de Belgische internationals: beide partijen vonden het jammer dat ze mekaar na het succesvolle WK in Rusland hadden moeten loslaten. En dus is de teneur in de vestiaire nu: “Tevreden dat Thierry terug is.”