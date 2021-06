Wat een zwabberbal en broedermoment! Thorgan Hazard scoort heerlijk en viert meteen met Eden: “Belangrijkse goal uit m'n carrière”

Het was de tweede goal op dit EK al voor de jongere broer van Eden. Ook tegen Denemarken scoorde hij een belangrijke doelpunt, de gelijkmaker even na de pauze na die geweldige assist van Kevin De Bruyne. De derde poulematch tegen Finland miste Thorgan wegens een spierblessure, maar in Sevilla staat hij er weer helemaal. Op assist van Meunier een magistraal schot, Eden zou er jaloers op zijn. De kapitein was alvast de eerste om Thorgan te feliciteren. Geweldige broedermoment. Goed voor de zevende goal in 35 interlands voor de (flank)aanvaller van Borussia Dortmund.

“Gezien de berichten die ik gehad heb, denk ik inderdaad wel dat het één van de belangrijkste goals in mijn carrière is”, vertelde de jongste Hazard bij de Rode Duivels na de wedstrijd tegen Portugal. “Het was niet makkelijk tegen de Europese kampioen. Het was afzien in de tweede helft, maar we hebben goed verdedigd en we zijn gekwalificeerd, dat is het belangrijkste.”