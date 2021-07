Wat een domper! Rode Duivels verliezen van energiek Italië en zien EK eindigen in kwartfinales

Rode DuivelsDe EK-droom is abrupt voorbij. Geen halve finale. De Belgische pijnpunten blootgelegd door een sterkere en meer dynamische Squadra. Met dank aan de verrassende uitblinker Jérémy Doku, dat het nog zo’n nagelbijter werd in de Allianz Arena. Het was zijn flits die de Rode Duivels op slag van rusten hoop bracht. De penalty van Lukaku zorgde voor de aansluiting (2-1), de gelijkmaker van Romelu bleef steken op Spinazzola. Zonde, maar verdiend voor Italië. Het WK in de winter van 2022 dan maar? Met of zonder Martínez.

Volledig scherm © BELGA

Weinig trok Roberto Mancini zich aan van de mentale spelletjes die onze bondscoach speelde. De Bruyne in de elf, Doku in de plaats van Eden Hazard? De Azzurri bleven bij hun A-plan, uitgaande van de eigen sterkte. Zoals ook Kasper Hjulmand zijn Denemarken in het Parken de wei instuurde. Vol op de Duivelse defensie beuken. Gaan en blijven gaan. De Belgische tegenaanval nam hij er als de pest dan maar bij. Als geen ander weet Mancini dat er dan een héél wat nodig is om zijn Squadra klein te krijgen. Kwaliteit die België vanavond ontbrak.

Volledig scherm De Italiaanse doelpuntenmakers: Insigne en Barella. © Photo News

Want op de tocht om na Portugal een nieuwe berg te beklimmen, speelden we enkele Duivels al dan niet deels kwijt. Zo was Jan Vertonghen op het halfuur even zoek. Zich verslikt in het uitvoetballen. Dodelijk, tegen dit uitgekookte Italië. Barella strafte af. De Bruyne met de armen de lucht in, Lukaku greep zich naar het gezicht. Zo goed Vertonghen was tegen Rusland en Portugal, zo zwaar ging hij hier even de mist in. De aard van het beestje, spijtig genoeg. Remember WK 2014 tegen Algerije en WK 2018 tegen Japan. Even daarvoor ontsnapten de Duivels nog, toen een goal van Bonucci wegens nipt buitenspel afgekeurd werd.

Volledig scherm Ongoocheling bij België na de 0-1 van Barella. © Photo News

Maar de Duivels zagen in lange periodes van de match zwaar af. Op het middenveld verloren Tielemans, Witsel en De Bruyne de slag op het middenveld van het onverzettelijke trio Verratti, Jorginho en Barella. Opnieuw 90 helse minuten op dit niveau was te veel gevraagd voor zowel Witsel, met amper twee volledige matchen in de benen, en de niet volledig fitte De Bruyne. Ontbreekt het Tielemans nog aan métier. Zo kwam de verdediging geregeld onder druk te staan en vielen ook de steeds oudere benen van vooral Vermaelen op.

Volledig scherm © AFP

Onze counter, dus. In de eerste helft ontsnapten zowel Lukaku als De Bruyne. Maar zeker op de knal van KDB, had Donnarumma een knappe redding in huis. In een slopende tweede helft was het achterin dikwijls alle hens aan dek, maar waren er opnieuw twee unieke mogelijkheden op de gelijkmaker. Na een heerlijke actie via Doku en De Bruyne miste Lukaku schijnbaar het onmogelijke - nog op Spinazzola. Italiës reddende engel. En toen de ingevallen Chadli bij zijn enige wapenfeit prima voorbracht, konden zowel Lukaku als Thorgan er net niet bij. Zonde. Maar om ook voorbij dit Italië te geraken, kwam dit België tekort. Geen grootse Lukaku, geen De Bruyne in topvorm, zelfs helemaal geen Eden. Een te zware tabelhelft voor Duivels niet op volle oorlogssterkte. Domper. De ‘Gouden Generatie’ lijkt definitief een bronzen te worden. Of zorgt Qatar 2022 nog voor de verlossing?

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

