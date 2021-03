Wat als... Eden niet fit geraakt (en Mertens zijn niveau niet haalt): wie van deze vijf gaat mee naar het EK?

Rode Duivels POLL. Iedereen Martínez! Wie moet straks mee naar het EK? Stel zelf uw ideale selectie samen!

24 maart De scalp van Wales hebben we beet, later deze week moeten ook die van Tsjechië en Wit-Rusland volgen. De Rode Duivels zijn aan de kwalificatiecampagne voor het WK begonnen en dat is tegelijk ook een laatste test voor het EK van deze zomer. Hoog tijd dus om te peilen naar de ideale mix van 23 spelers die Roberto Martínez binnen dik twee maanden moet meenemen naar het EK. Stem hieronder op uw uitverkorenen!