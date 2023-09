Waarom Trossard in dit labyrint niet dé oplossing is voor de positie van ‘nummer 10' bij de Duivels

KIJK. “Captain Lukaku!”: meegereis­de Belgische fans laten weten wat ze van de zaak-Cour­tois vinden in Tallinn

Dat Thibaut Courtois niet veel zieltjes gewonnen heeft door het Belgische kamp te verlaten, is een understatement. Dat lieten ook de meegereisde fans van de Rode Duivels horen in Tallinn. Nadat Lukaku (30) als (gelegenheids)aanvoerder zijn eerste scoorde, scandeerden ze minutenlang ‘Captain Lukaku’ in de Le Coq Arena. Het zou niet bij die ene keer blijven.