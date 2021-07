Waarom Rode Duivels het volkslied niet eensgezind meebrullen

Rode Duivels Ook voor Roberto Martínez is het afwachten: “Te vroeg om iets te zeggen over blessures Eden en Kevin, binnen de 48 uur volgt juiste diagnose”

28 juni Roberto Martínez was een tevreden man zondag na de 1-0-zege van de Rode Duivels in de achtste finales van het EK voetbal tegen Portugal. De bondscoach prees na afloop vooral de inzet en mentaliteit van zijn jongens. Al zijn er uiteraard ook zorgen om de blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. De bondscoach kon na de match nog geen update geven over hun situatie.