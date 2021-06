Waarom het geweldig is dat Rode Duivels even bij familie konden zijn: “Voetballers zijn gewone mensen”

Rode Duivels De schrik van de Squadra: Italianen kijken vooral naar ‘het brutale beest’ Romelu Lukaku

29 juni Code rood is afgekondigd. De blessure-updates over De Bruyne en Hazard zijn ook in Italië breaking news, maar daar vrezen ze dat een onweer dat zomers zangfeest verstoort. Big Rom, de donder en bliksem van de Duivels, boezemt angst in. Het volume van Insigne’s ghettoblaster kan een toontje lager. Een inkijk in waarom het in Italië vooral over Romelu Lukaku gaat.