Waarom Chadli de veiligste belegging is als vervanger van Meunier tegen Denemarken

Is-ie in clubverband - vorig jaar bij Anderlecht, maar nu evengoed in Turkije bij Basaksehir - in eerste instantie vleugelaanvaller, dan is Nacer Chadli bij de Rode Duivels ’wingback’. Roberto Martínez is doorheen de jaren een fan geworden, hij rekent Chadli tot zijn chouchou’s. “Nacer is één van de meest interessante spelers die ik heb”, klonk het in het verleden al. “Zo getalenteerd. Hij kan die één-tegen-één-actie maken. Langs links of langs rechts zijn tegenstander voorbij gaan. Technisch kan ik hem op meerdere posities zetten. En met zijn grote motor kan hij ook nog eens de zijlijn afrennen. (enthousiast) Normaal kan een nummer tien niet als wingback spelen, maar Nacer is de grote uitzondering.”

Als één plus één nog altijd twee is, dan mag Chadli - die vertrouwd is met het systeem van de nationale ploeg en nog nooit ontgoochelde onder Martínez - tegen Denemarken de geschorste Thomas Meunier vervangen op de rechterflank. Veel alternatieven zijn er niet: Timothy Castagne is er niet bij door een blessure aan de hamstrings. Een basisplek voor Thomas Foket zou, gezien het belang van de interland, dan weer een verrassing zijn. Foket is weliswaar uitstekend op dreef bij Stade de Reims in de Franse Ligue 1, maar hij is op internationaal niveau nog onervaren.

Het énige dat ‘un tout petit peu’ in Chadli’s nadeel spreekt, is zijn beperkte speeltijd dit seizoen. De teller staat, als gevolg van wat kwaaltjes, op slechts elf minuten (waarin hij wel twee assists gaf). Sinds nieuwjaar kwam hij aan nauwelijks 197 minuten op clubniveau.

Voor de bondscoach is dat op korte termijn geen belet. Niet voor niks selecteerde hij hem deze interlandbreak - hij hoeft geen tien wedstrijden van Chadli te zien om te weten wat de Luikenaar waard is. Bovendien toonde de speler zich eerder meer dan betrouwbaar in een gelijkaardige context: in aanloop naar het WK in Rusland werd Chadli geteisterd door blessureleed en kwam hij nauwelijks in actie bij het Engelse West Bromwich Albion, maar toch speelde hij een fantastisch toernooi.

Waarom zou Martínez dan ineens gaan twijfelen?

Pas op, het betekent niet dat Chadli zich richting EK eender wat kan permitteren. Het moet toch de bedoeling zijn dat hij in Turkije zijn goeie vorm terugvindt - in de competitie en de Champions League. Want ook al lijkt hij een garantie voor een EK-selectie - omwille van al het bovenstaande -, de concurrentie op de flanken is wel groter dan destijds in Rusland. Inmiddels hebben Castagne en Thorgan Hazard zich nog nadrukkelijker geprofileerd, terwijl er ook nog Meunier en Yannick Carrasco zijn.

Voor morgenavond heeft dat allemaal geen belang.

Chadli, who else?

