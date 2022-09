“Waar staat Eden? Wat heeft Mertens nog in z’n mars? Wat zonder Romelu?”: onze chef voetbal ziet dat de vraagtekens veelvuldiger zijn in aanloop naar het WK

Rode Duivels Zeno Debast over eerste selectie voor Rode Duivels: “Het is allemaal heel snel gegaan, maar dit is een droom die uit­komt”

30 spelers, 1 nieuwe naam. Zeno Debast maakt zijn opwachting in de selectie van Roberto Martínez voor de Nations League-duels tegen Wales en Nederland. “Een droom die uitkomt”, zo reageerde Debast op de terugvlucht vanuit Roemenië. Ook de clubloze Jason Denayer is een opvallende naam in de kern. De geblesseerde Romelu Lukaku is er dan weer niet bij, net als Jérémy Doku, die opgeroepen is voor de U21.

