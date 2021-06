“Waar is dat feestje?” Belgische fans vieren groot feest op de tribunes in Sint-Petersburg

Rode Duivels Zowel Lukaku als ploegmaat en Vertonghen als ex-ploeg­maat erg goed bevriend met Christian Eriksen

20:10 Het nieuws dat Christian Eriksen neergezegen is tijdens Denemarken - Finland, moet ook in het kamp van de Rode Duivels logischerwijs hard zijn binnengekomen. Niet in het minst bij het viertal Lukaku, Vertonghen, Alderweireld en Chadli. Vooral die eerste twee zijn erg close met de Deense middenvelder, spelmaker met gouden voeten en vista. Samen met Eriksen leidde Lukaku Inter dit seizoen naar de scudetto, bij Tottenham had vooral Jan Vertonghen een goeie band met de minzame Deen.