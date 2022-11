"Vormt je gewicht een probleem voor je voetbal?": Eden Hazard wordt verrast met vraag, zijn reactie is veelzeggend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Journalist verrast Hazard met vraag over gewicht

Hij antwoordde in het Frans, het Spaans en het Engels. Zonder morren, zonder problemen.

Één keer keek hij verwonderd. En stuurs. Wilde hij eigenlijk niet antwoorden.

Een Marokkaanse journalist zei in het Arabisch: “Ik heb gemerkt dat je dik geworden bent.”

Hazard legde zijn koptelefoon neer. Vroeg om de vraag nog eens te herhalen. Wat de journalist ook deed. De reactie van de winger was veelzeggend, zijn lichaamstaal evenzeer: “Ik heb daar niks op te zeggen. Buiten dat het niet waar is. Ik doe er alles aan om klaar te zijn.”

Volledig scherm Eden Hazard. © Photo News

Voorts zagen we een ontspannen Hazard - hij dolde even met de micro en de moderator. Met af en toe een brede glimlach. Toen hij het had over onze defensie bijvoorbeeld. “Wij - en zij ook - weten dat we niet de drie snelste centrale verdedigers ter wereld hebben. Dat is toch wat je wil dat ik zeg, hé? Maar ze hebben ervaring genoeg om dat op te lossen. Of ik een oplossing zie? (Lacht hartelijk) Snelle mannen zetten.”

Hazard voelt zich naar eigen zeggen “goed” na het uur tegen Canada. “De medische staff helpt ons ook goed om klaar te zijn. We recupereren, we trainen. Ik heb bovendien zin om te spelen, dat is het belangrijkste.”

Volledig scherm Eden Hazard. © BELGA

Over de kritiek die er de laatste maanden was op hem, zei Hazard. “Dat het de eerste keer is dat ik zoveel kritiek krijg? (Lacht) Ik kan me herinneren dat mijn eerste twee of drie jaar ook niet geweldig waren, hoor. Jullie weten ook hoe ik ben. Ik hecht daar allemaal niet te veel belang aan. Mensen praten: dat hoort bij het voetbal. Het is jullie werk ook. Weet je: als je goed speelt, zal er altijd wat kritiek zijn. Speel je slecht, wordt die groter.”

Quote Heb ik nog mentale problemen? Neen. Ik wil spelen, plezier maken. En ik heb altijd gezegd in het verleden: hoe meer matchen ik na mekaar speel, hoe beter ik word. Eden Hazard

In tegenstelling tot Kevin De Bruyne maakt Hazard zich geen zorgen om het spelniveau van de Rode Duivels. “Je mag niet vergeten dat de eerste match op zo’n WK altijd moeilijk is. Je hebt veel stress, je vraagt minder ballen omdat je ze niet wil verliezen. Maar ik heb vertrouwen. We zullen oplossingen en automatismen moeten vinden. Wij hebben spelers die het verschil kunnen maken. Kev, Youri, onze spitsen…”

Een Engelse journalist vroeg dan weer wat het doet met een speler zoals Hazard waar traditioneel veel fouten op gemaakt worden. “Ik zeg altijd: ‘als ze een fout maken op mij, wil het zeggen dat ik de bal heb’. Dat is een goed teken, it’s part of my game. Neymar, Vinicius, ik… We moeten ermee leren omgaan. Ik heb er geen problemen mee. (Grijnst) Wil je niet dat je tegenstander een fout maakt, vraag dan de bal niet.”

Volledig scherm Eden Hazard. © AFP

Hazard zat er onverstoord bij. Zoals we hem al langer kennen. Een rustig antwoord op zowat alle vragen. “Heb ik nog mentale problemen? Neen. Ik wil spelen, plezier maken. En ik heb altijd gezegd in het verleden: hoe meer matchen ik na mekaar speel, hoe beter ik word. Na Egypte was ik niet goed genoeg, na Canada was het opnieuw beter. Speel ik slecht tegen Marokko, zal het weer gedaan zijn met mij.” Om eraan toe te voegen: “Met een goede Eden kunnen we wereldkampioen worden. Ben ik minder goed, wordt het moeilijk. Ook al is onze ploeg minder goed dan vier jaar geleden in Rusland.”

Na de persconferentie wilde de Marokkaanse journalist die de vraag over zijn gewicht stelde, een selfie maken. Hazard keek hem aan en weigerde vriendelijk, maar kordaat. De stuursheid was dan al verdwenen. Maar vergeten was hij het nog niet.