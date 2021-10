Vooral Oranje Duivels: de vormbarometer van de Belgen, één week voor de clash met Les Bleus

GROEN

Thibaut Courtois

Gelukkig in het (voetbal-)leven

Op Courtois kan je bouwen, dat weten ze ook in Madrid. Zelfs een verkeerde pass die bijna tot een tegendoelpunt leidt, zoals tegen Sheriff, zien ze er door de vingers. Het aantal reddingen waarmee hij dit seizoen Real in de match hield of onheil voorkwam, zijn niet meer op één hand te tellen. Een clean-sheet haalt hij in een op drie. Courtois, gelukkig in het voetbal en in het liefdesleven, trekt de lijn van vorig seizoen gewoon door. El Muro. Een muur.