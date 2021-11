Voor vorst, voor vrijheid en voor... vertrouwen: overbleven internationals kunnen warm bad van Duivels gebruiken

Rode DuivelsWinnen tegen godbetert Estland volstaat – dan is die laatste match in Wales overbodig. Nog goed dat ‘The Road to Qatar’ gemakkelijk eindigt, want naast de vele geblesseerden kan een aantal Duivels de komende week ook een vertrouwensboost gebruiken. Eden op kop.

Mascotte Red dient straks, op de parking van Tubize, weer zijn beste moves boven te halen.

Hij zal daarbij minder geholpen worden dan normaal.

Geen Michy Batshuayi (verrekking bil) – dat scheelt een gekke zonnebril, een oogverblindende outfit en een blitse, exclusieve Mansory Venatus; een knotsgekke Lamborghini Urus.

Geen krachtpatserij met Romelu (enkel), evenmin met Alderweireld (spierblessure). En ook de high five met Tielemans zal – net als die met Doku, Vermaelen en Vanheusden – uitblijven.

Dat zijn een pak afwezigen.

Red hoort zich bovendien te focussen op een aantal overgebleven gezichten van deze Gouden Generatie.

Eden Hazard in het bijzonder. Knuffel hem maar eens goed, in het bijzijn van z’n broer Thorgan. Het verontrustende verhaal van Eden in Madrid is intussen genoegzaam bekend – 34 minuten mogen meedoen, de afgelopen maand. Vrolijk word je daar niet van. Vandaar: allez-y Red. Omarm hem liefdevol, voor Martínez ‘m vastpakt. Het warme bad gaat Eden deugd doen.

Hem niet alleen.

Kevin De Bruyne is weliswaar koeler. Zakelijker. Zijn actuele situatie is ook anders. De Bruyne zit bij City in een wisselvallige periode – en er vaker op de bank dan hij gewoon is. Maar meer dan een fluctuerend vormpeil is het niet. Zíjn trainer, Pep, is nog altijd stapelzot van hem. Dat kan niet langer gezegd worden van Carlo Ancelotti en Eden. Van de Italiaan mag Hazard deze winter al vertrekken.

De Bruyne heeft het voorbije halfjaar gewoon pech gekend. Eerst die oogkasbreuk en dan die enkelblessure op het EK. “Als ik van tevoren had geweten hoe mijn enkel er achteraf aan toe zou zijn geweest, dan had ik tegen Italië niet met twee inspuitingen gespeeld”, zei hij vorige maand nog. De Bruyne zoekt dezer dagen nog steeds naar zijn allerbeste vorm – deels door vermoeidheid ook. Al dient gezegd: het lijkt de goede kant op te gaan. Na zijn invallersrol vorige week tegen Club, was De Bruyne in de topper tegen United bijna weer dé patron zoals we van hem gewoon zijn. Estland moet het vervolg worden. Om dan wat bijkomende rust te krijgen tegen Wales? Als we ginds toch al zeker zijn van het WK in Qatar…

Wie in het land van de ‘abbracci’ (de omhelzingen) woont, zal er ongetwijfeld één willen. Zeker nu – hij is dezer dagen zonder twijfel de gelukkigste Duivel. Niet omdat het sportief goed draait, wel omdat er een baby op komst. Een zoontje. Een kleine Mertens. Toepasselijk gevierd met onder meer een duim in de mond, toen-ie onlangs in de Europa League een penalty omzette tegen Legia Warschau. Een zeldzaam succesje, want Mertens – hersteld van een schouderoperatie – is tegenwoordig bij zíjn Napoli weer wat hij er destijds al te lang was toen hij er tekende: invaller. Coach Spalletti kiest namelijk resoluut voor Osimhen voorin. En voor Lozano of Politano op rechts.

De loyauteit van Martínez – naast de bijkomende dag vrijaf die hij zijn Duivels dinsdag gaf – komt dan ook op een goed moment. Al is het maar om aan zijn vrienden in Tubize te vertellen hoe stralend zwanger Kat is. En wat haar guilty pleasures zijn.

Oh ja, Red, als je daar toch op die parking staat: vraag eens wat Axel Witsel – sporadisch op de bank of gewisseld bij Dortmund – tijdens de wintermercato zal doen. Of Thorgan Hazard daar nog tevreden is – hij heeft dit seizoen nog maar twee keer negentig minuten mogen spelen. En zeg tegen Christian Benteke dat dit zijn interlandweek zal worden.

Naar Thibaut Courtois mag je gewoon eens wuiven. Die heeft vertrouwen te over.

Cijfers sinds Nations League

Op % speeltijd

100%

Thibaut Courtois - Real Madrid

6 basisplaatsen, 540 minuten, 2 clean-sheets,

Jason Denayer - Olympique Lyon

6 basisplaatsen, 540 minuten, 2 clean-sheets,

87%

Yannick Carrasco - Atlético

5 basisplaatsen, 472 minuten, 1 goal, 1 assist

86%

Jan Vertonghen - Benfica

6 basisplaatsen, 570 minuten, 2 clean-sheets,

84%

Hans Vanaken - Club Brugge

6 basisplaatsen, 529 minuten, 2 goals, 0 assists

82%

Christian Benteke - Crystal Palace

3 basisplaatsen, 294 minuten, 2 goals, 0 assists

81%

Thomas Meunier - Borussia Dortmund

6 basisplaatsen, 510 minuten, 0 goals, 1 assist

80%

Leandro Trossard - Brighton

4 basisplaatsen, 360 minuten, 2 goals, 0 assists

77%

Dedryck Boyata - Hertha BSC

4 basisplaatsen, 346 minuten, 1 clean-sheet

73%

Axel Witsel - Borussia Dortmund

5 basisplaatsen, 465 minuten, 0 goals, 0 assists

65%

Kevin De Bruyne - Manchester City

5 basisplaatsen, 408 minuten, 1 goal, 1 assist

56%

Thorgan Hazard - Borussia Dortmund

3 basisplaatsen, 351 minuten, 3 goals, 0 assists

50%

Leander Dendoncker - Wolverhampton

2 basisplaatsen, 181 minuten, 0 goals, 0 assists

31%

Dries Mertens - Napoli

2 basisplaatsen, 195 minuten, 1 goal, 0 assists

18%

Divock Origi - Liverpool

1 basisplaats, 116 minuten, 2 goals, 0 assists

6%

Eden Hazard - Real Madrid

0 basisplaatsen, 35 minuten, 0 goals, 0 assists

