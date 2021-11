Voor Martínez is positie De Ketelaere geen issue: “Maar in ons systeem verliest hij veel potentieel als spits”

“In sommige wedstrijden zie ik De Ketelaere als negen”, vertelt Martínez aan VTM Nieuws. Maar volgens de bondscoach speelt hij met die specifieke kwaliteiten best op een andere positie in de nationale ploeg. “Hij kan draaien en perfect inspelen - dat is zijn grote kwaliteit. Als je dat als spits doet, sta je er alleen voor. Dan neem je veel kwaliteiten weg. Er is ook een verschil tussen een tegenstander die hoog druk zet en een die laag terugzakt. De Ketelaere is technisch sterk. Iemand die de bal kan bijhouden en vooruit spelen. Maar we moeten ons geen zorgen maken over zijn positie. Charles is een complete speler. In onze opstelling moet hij meer een centrale rol krijgen. Op plaatsen waar hij assists kan geven. En dat zijn andere posities dan de negen.”