Voor deze vier werd het een vierluik om snel te vergeten, maar: “Ze maken wel degelijk deel uit van onze plannen”

Bondscoach Roberto Martínez kadert. “Die jongens maken allemaal deel uit van de nationale ploeg, maar er zijn twee stappen die je moet zetten. Eerst moet je indruk maken om geselecteerd te worden, nadien moet je je op training laten zien. Want de concurrentie is echt groot. Gaat Faes mee naar het WK? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Wout is een leidersfiguur. Ik maak me geen zorgen over zijn karakter en zijn verantwoordelijkheidsgvoel. We zullen zien hoe hij nu evolueert op clubniveau. Maar centraal in de driemansdefensie is er veel concurrentie. En wat Adnan betreft... We houden van Adnan zijn talent. Hij liet zich opmerken in maart, maar je strijdt wel tegen Dries en Eden, hé. Kijk, die jongens moeten blijven werken. Blijven hun best doen, want ze maken wel degelijk deel uit van onze plannen.”