Volgens Martínez zal talent in België “nooit stoppen”: “Rode Duivels kunnen komende zeven jaar nog een groot toernooi winnen”

“In de breedte zijn we sterker dan op het WK 2018"

De Rode Duivels treffen met Frankrijk de ploeg die hen op het WK 2018 pijnlijk uitschakelde in de halve finale. “Of we revanche willen? Dat speelt niet echt mee. Revanche is te sterk uitgedrukt”, aldus Martínez. “Wat we willen, is tonen dat we als team zijn gegroeid sinds die wedstrijd. We konden toen niet scoren tegen Frankrijk, terwijl we sindsdien in 38 wedstrijden op rij gescoord hebben. Het is een uitdaging. Je wil spelen tegen de beste ploegen ter wereld. Wel, een halve finale in de Nations League is daar een goede gelegenheid voor. We kunnen een prijs pakken. Dit is een kans om spelers te bekampen die het WK hebben gewonnen.”

“In vergelijking met die halve finale op het WK zijn we in de breedte beter geworden. Toen wilden we doorgaan. We werden nummer één van de wereld, iets wat je enkel bereikt door constant te presteren. De ploeg is meer voorbereid als er jongens uitvallen of geschorst zijn. Maar ook Frankrijk is nu een andere ploeg. Dit is een kans om een toernooi af te ronden dat een jaar geleden begon. Het is jammer dat we enkele spelers moeten missen die ons zo ver hebben gebracht, zoals Dries Mertens. Hij scoorde drie keer en was heel belangrijk. Jammer dat hij niet matchfit is. We moeten ook voor hem winnen.”

“Of ik me zorgen maak over de defensie? Ja, enkele jongens moeten meer spelen bij hun club”

De defensie is het grote zorgenkind bij de Rode Duivels. Alderweireld en co worden een dagje ouder en de opvolgen lijkt (nog) niet verzekerd. “Of ik me zorgen maak over de defensie? Ja. Niet omdat spelers nu eenmaal op een bepaald moment stoppen. Er zijn wel zorgen over het feit dat jonge spelers niet spelen bij hun clubs”, legt Martínez uit. “Mechele zit op de bank bij Club, Vanheusden is geblesseerd... En ik kan nu naar de jeugd kijken en dan zie ik twee à drie verdedigers met een exceptionele toekomt. Zij gaan kansen krijgen. Maar het zou onfair zijn om die jonge verdedigers bij ons al in de ploeg te droppen, terwijl ze die ervaring niet eens op clubniveau hebben. We zijn al een tijdje op zoek naar bepaalde profielen. Er is een soort kloof. Boyata en Denayer hebben die goed gedicht, maar je voelt dat je vijf à zes extra verdedigers nodig hebt. Bornauw, Faes... Elke spelers heeft een andere verhaal. Maar verschillende jongens moeten een belangrijkere rol gaan spelen binnen hun club.”

“Nu beseffen we niet welke waarde deze trofee kan hebben”

De Nations League staat lang niet zo hoog aangeschreven als het WK en EK. Ook niet bij de spelers - onder meer Axel Witsel is geen fan. “En toch betekent het veel”, verzekert Martínez. “Je moet de beste zijn om een trofee te winnen. Soms kan je het ver schoppen in een toernooi zonder dat je de landen tegenkomt die wij nu moeten bekampen. Spanje bijvoorbeeld. Zij hebben iets gedaan wat niemand anders deed: drie grote toernooien op rij winnen. Italië won het EK, en Frankrijk is wereldkampioen. Je moet hen wel verslaan om dit toernooi te winnen, hé. Om in deze Final Four te geraken versloegen we nog Engeland, dat de EK-finale speelde. En Denemarken, dat de halve finale op het EK bereikte. Nu beseffen we misschien niet welke waarde deze trofee kan hebben binnen 5, 10 of 20 jaar.”

“De komende 7 jaar zullen we groot toernooi kunnen winnen”

Het gevoel leeft dat de Gouden Generatie Rode Duivels kansen heeft late liggen om een groot toernooi te winnen. “Zo zie ik het echter niet”, zegt eeuwige optimist Roberto Martínez. “Op het WK 2018 hebben we zes wedstrijden gewonnen en verloren we er eentje met 1-0. We hebben er alles aan gedaan en mogen geen spijt hebben. Na dat WK hebben we gevierd, iedereen was trots. Soms kan je winnen, zonder een trofee te pakken. Op het EK hebben we dat ook gedaan op veel vlakken. We zijn eruit gekegeld door de latere Europees kampioen, maar we hebben getoond dat we mentaal klaar waren om te winnen van ploegen die al grote toernooien gewonnen hadden (Portugal bijvoorbeeld, red.). Sommige ploegen hebben meer métier en de ervaring van het winnen van een groot toernooi. Soms maakt dat het verschil met ons, ja.”

De Rode Duivels speelden op het voorbije EK minder flitsend voetbal, meer gericht op resultaten. “Maar dat mag niet ten koste gaan van iets anders”, geeft Martínez aan. “We moeten onze flair, aanvallend voetbal en individueel talent tonen.

“We mogen onze identiteit niet verloochenen, niet doen alsof we een andere ploeg zijn. We moeten wel genieten van ons talent. Na het werk van de voorbije jaren staat de federatie sterk. En dat zal zo al zeker blijven in de komende vijf à zes jaar. We hebben veel jonge gasten ontwikkeld. Het talent in België zal nooit stoppen, alleen zal hun pad naar de top het verschil maken. We moeten het talent steunen. We willen altijd top zes in de wereld zijn. Ik heb er vertrouwen in dat dat zal lukken. Met een beetje geluk en goede strategie kunnen we de komende zes à zeven jaar een groot toernooi winnen. Daar moeten we ons geen zorgen om maken.”

“Eden Hazard zit in overgangsperiode, maar hij zal succesvol seizoen hebben”

Intussen is het weer uitkijken naar Eden Hazard, die bij Real Madrid naar de achtergrond verzeild is. Martínez: “Hij is een vechter. Ik zie in zijn ogen dat hij klaar is om de uitdaging bij Real aan te gaan. Fysiek staat hij sterk. In drie jaar hebben ze bij Real niet de echte Hazard gezien. Wij weten wat we mogen verwachten en wat hij kan. Wij creëren een omgeving waarin zijn talent het beste tot uiting kan komen.Carlo Ancelotti heeft veel ervaring, maar coacht een volledige ploeg. Voor ons is het belangrijk dat Eden fit en gefocust bij ons arriveert. Op clubniveau heb ik er vertrouwen in dat hij een succesvol seizoen zal draaien. Zijn blessures waren steeds zijn probleem. Nu zit hij in een overgangsperiode. Hij is klaar om te vechten en internationaal voetbal kan hem echt helpen. Het is nu aan hem om beslissender te worden. Ik maak me geen zorgen om hem zolang hij fit blijft.”

