Voetbalbond lanceert nieuwe ‘Devil Time’ in thema van 1.001 nachten: “Weinig fans op het WK, dus brengen we WK naar de fans”

Rode Duivels Heeft Martínez zijn nieuwe Fellaini gevonden? Onana maakt indruk bij eerste basis­plaats voor Rode Duivels

Van Lille over Everton naar een eerste basisplaats bij de Rode Duivels. Het gaat plots héél snel voor Amadou Onana (21). Middenvelder met een profiel dat de bondscoach sinds Fellaini niet meer in z’n selectie had. “Dit was een geslaagde test voor het WK”, zei Onana zelf.

26 september