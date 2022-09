Voetbalbond huldigt Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé voor duel met Wales

De bond brengt tegen Wales de WK-sfeer al helemaal in het stadion. Het wordt de laatste match van de Duivels op Belgische bodem voor het WK in Qatar (20 november-18 december). Na de match brengt Oscar and the Wolf de afterparty op gang met een liveversie van het officiële WK-lied ‘Warrior’.

“Voor onze fans is het een laatste gelegenheid om hun helden in België aan het werk te zien”, zei Manu Leroy, de marketing- en communicatiedirecteur in een reactie. “En dat voor de allereerste keer in de officiële WK-outfit. Daarbij pikken ze nog een live song van Max Colombie met Oscar and the Wolf mee. Zo horen ze ons WK-lied voor Qatar live en kunnen ze samen met de andere duizenden supporters in het stadion genieten en al wegdromen van het WK dat binnen twee maanden start.”