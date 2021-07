Voetbalbond-CEO Peter Bossaert spreekt na pijnlijke EK-exit: “Ik ben niet bang dat Roberto Martínez vertrekt”

Deel je de evaluatie van analisten dat dit EK voor België mislukt?

“Het resultaat is ontgoochelend, dus kun je het mislukt noemen. Daar heb ik alle begrip voor. We realiseerden niet waarvoor we gewerkt hebben. Dat is de wrede kant van topvoetbal. Als je in de KO-fase verliest, heb je geen kans meer om het recht te zetten.”

Zijn er verzachtende omstandigheden voor de prestatie, De Bruyne was niet 100%?

“We moeten geen excuses zoeken. Al zaten we wel absoluut aan de zwaarste kant van de tabelhelft. En als je kijkt welk lot De Bruyne heeft ondergaan in de CL-finale en opnieuw op het EK tegen Portugal, dan pleit ik er sterk voor om zulke artiesten beter te beschermen. De Bruyne is wel belangrijk voor dit België, hij is een once-in-a-generation-speler, zoals België vroeger had met Kim en Justine in het tennis.”

Volledig scherm © BELGA

België heeft wellicht de allerbeste De Bruyne nodig om een prijs te pakken. Was dit EK de laatste kans voor de gouden generatie?

“Ik ben positiever daarin. Dit EK was een gemiste kans, maar in oktober volgt al de Nations League-finale en het WK start over 16 maanden. Veel van onze toppers zijn nog behoorlijk jong. De Bruyne en Eden Hazard zijn 30, Lukaku 28, Carrasco 27, Tielemans 24, en ik kan er nog velen opnoemen. Zij kunnen nog een hele tijd mee. Deze generatie krijgt nog kansen. Zeker in de eerste twee uitdagingen, de Nations League en het WK, mogen we ambitieus zijn. Daarna is er het EK in Duitsland. Het WK in 2026 in de VS, Mexico en Canada is nog te ver weg... Maar als we deze kern regelmatig aanvullen met nieuwe talenten kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. Een Doku heeft zich op dit EK toch kenbaar gemaakt.”

De defensie moet wel verjongen.

“Roberto pakt dat supergoed aan. In de interlandluiken probeert hij jonge spelers te integreren met wereldtopvoetbal. Ze zijn omringd door internationals met zoveel ervaring. Jan Vertonghen heeft 131 caps, vijf spelers tellen meer dan 100 caps. Zij zijn goud waard voor de jonge generatie.”

Was de meer behoudende aanpak op dit EK met een laag blok en rekenen op de omschakeling met De Bruyne en Lukaku de juiste aanpak van Martinez?

“Ik heb vol vertrouwen in Roberto. We kunnen ons team, de coach, de spelers en de staff niets verwijten. Ze deden er alles aan om te winnen. Het makkelijkste is de analyse nadien, het moeilijkste de focus vooraf en de matchen. Vaak beslissen details. Tegen Portugal hadden we geluk met de paal. Tegen Italië had het heel anders kunnen lopen zonder die fantastische redding op die eerste bal van De Bruyne. Denemarken is nu halve finalist, maar wij wonnen wel de laatste drie interlands tegen Denemarken.”

Blijft Martinez tot het WK tenzij hijzelf anders beslist?

“Ja. Hij heeft een contract tot het einde van het WK. We zitten maandag (vandaag) al samen voor de interlands in september en de Nations League-finale. Ik ben niet bang dat hij vertrekt. Normaal blijft hij.”

Volledig scherm MUNICH, GERMANY - JULY 02 : Thomas Vermaelen defender of Belgium, Jan Vertonghen defender of Belgium, Roberto Martinez head coach of Belgian Team, Axel Witsel midfielder of Belgium during the 16th UEFA Euro 2020 Championship Quarter-Final match between Belgium and Italy on July 2, 2021 in Munich, Germany, 2/07/2021 ( Photo by Vincent Kalut / Photonews © Photo News

Ook alle huidige internationals gaan door?

“Naar mijn weten wel. Niemand gaf aan dat Italië zijn laatste wedstrijd was. Ook Lukaku liet op het EK duidelijk verstaan dat hij wil doorgaan.”

België is al jaren nummer één op de ranking. Verblindt dat wat?

“De druk van die status is groot, je mag niet verliezen of je raakt die eerste plek kwijt. Maar wat ontbreekt is een prijs gekoppeld aan die status, dat beseffen we. België is de kampioen van de regelmaat. In elke grote competitie pak je daar grote prijzen mee, maar in interlandvoetbal is dat anders.”

Moet de bond voor toernooien méér oefenduels tegen absolute toplanden als Duitsland of Frankrijk vastleggen om de pijnpunten te achterhalen. Tegen de subtop is dit België vaak makkelijk te sterk.

“We deden dit voor het EK met Kroatië, het nummer twee op het WK. De situatie van elk land is anders. Oefenduels speel je vaak slechts op 90 á 95%. België is heel goed op elkaar ingespeeld. Voor een team als Spanje dat zijn team voor dit EK nog moest vormen, zijn oefenduels nog belangrijker. Voor ons zijn die eerder belangrijk om nieuwe spelers in te passen.”

Volledig scherm © Photo News

België speelde op dit EK nooit thuis. Is de renovatie van het Boudewijnstadion nu de grootste uitdaging van de bond?

“We hebben vele uitdagingen, het stadion is er één van. Op het EK was dit een enorm sportief nadeel. Spelen in Rusland en Denemarken kostte extra energie. We spreken met de politieke wereld. Onze wens is duidelijk: het Koning Boudewijnstadion renoveren met ook plek voor atletiek en concerten. We hebben dit stadion nodig omdat we met Nederland en Duitsland kandidaat zijn voor het WK vrouwenvoetbal in 2027. We gaan het toch niet opnieuw laten gebeuren en verzaken een groot toernooi binnen te halen?”

Volledig scherm Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond. © VTM

Het volledige gesprek met Peter Bossaert:

Lees ook: