Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé krijgen bij huldiging een medaille

Rode DuivelsVoor de aftrap van België-Wales werden Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé gehuldigd. De ex-internationals kregen in de uitwuifmatch - het is de laatste wedstrijd van de Rode Duivels op Belgische bodem voor het WK in Qatar - een medaille.

Het Twitteraccount van de Rode Duivels deelde ook enkele hoogtepunten van het trio als international. Kompany speelde zijn laatste van 89 interlands in juni 2019 tegen Schotland (3-0 zege). Hij is intussen trainer van de Engelse tweedeklasser Burnley, na een eerdere passage bij Anderlecht. De met 2-1 verloren kwartfinale op het EK van vorig jaar tegen Italië was de laatste van 85 interlands van Thomas Vermaelen. Hij stopte in januari van dit jaar met voetballen en werd assistent van bondscoach Roberto Martínez. Mousa Dembélé (82 caps) kwam in september 2018 in de 0-3-zege bij IJsland voor het laatst in actie voor de Rode Duivels. Hij besloot dit voorjaar te stoppen met voetballen.

Ook Toby Alderweireld werd overigens voor de aftrap even in de bloemetjes gezet. Dit omdat hij inmiddels in het rijtje van namen met meer dan 100 caps vertoeft. Intussen zit hij al aan 122 wedstrijden, maar de Antwerp-verdediger kon op dat moment niet gehuldigd worden door corona.

Er komt straks meer. Want om het publiek in WK-stemming te brengen, breng Oscar and the Wolf na de match een live-versie van het officiële WK-lied ‘Warrior’. “Zo kunnen de fans in het stadion genieten en al wegdromen van het WK dat binnen twee maanden start”, vertelt Manu Leroy, marketing- en communicatiedirecteur.

